كشف وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، أمس (الثلاثاء)، استئناف المحادثات التجارية مع الصين في لندن لليوم الثاني على التوالي، في ظل سعي أكبر اقتصادين في العالم إلى تسوية خلافاتهما، عقب مكالمة هاتفية بين زعيمي البلدين.واجتمع كبار المسؤولين التجاريين للرئيس دونالد ترمب مع نظرائهم الصينيين في لندن أمس الأول (الإثنين)، وقاد وفد الولايات المتحدة وزير الخزانة سكوت بيسنت، ووزير التجارة هوارد لوتنيك، والممثل التجاري جيميسون غرير.وذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال»، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن ترمب فوّض فريق «بيسنت» للنظر في إمكانية رفع القيود الأمريكية على مبيعات برامج تصنيع الرقائق، وقطع غيار محركات الطائرات والإيثان.وصرّح ترمب بأن المحادثات تسير بشكل جيد، مضيفاً أنه يتلقى «تقارير جيدة فقط».وأعلنت وزارة الخارجية الصينية يوم السبت الماضي، أن نائب رئيس الوزراء كبير المفاوضين التجاريين في الصين هي ليفنغ، سيكون في المملكة المتحدة خلال الفترة من 8 إلى 13 يونيو.وشارك في محادثات الإثنين وزير التجارة وانغ وينتاو، والممثل التجاري الدولي نائب وزير التجارة لي تشينغ قانغ، بحسب وسائل الإعلام الرسمية.وقال مدير المجلس الاقتصادي الوطني كيفن هاسيت: «إن الولايات المتحدة تسعى للحصول على تأكيد بأن الصين ستعيد تدفقات المعادن الحيوية»، وفقاً لتقرير نشرته شبكة «CNBC».وأضاف هاسيت: «الهدف من اجتماع اليوم هو التأكد من جدية الطرف الآخر، والتوصل فعلياً إلى مصافحة، وإنهاء هذه المسألة».