سجلت أسعار الذهب انخفاضاً طفيفاً، عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، وسط متابعة الأسواق لتطورات المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، حيث أظهر الطرفان استعدادهما لتقديم تنازلات متبادلة.

ويُتداول الذهب حالياً عند حوالى 3320 دولاراً للأونصة، بعد ارتفاع بنسبة 0.5% يوم الإثنين.

وأكمل وفدا الدولتين، أكبر اقتصادين عالمياً، الجولة الأولى من المحادثات في لندن، حيث ألمحت الولايات المتحدة إلى إمكانية تخفيف قيود تصدير التكنولوجيا، بينما تعهدت الصين بتخفيف القيود على صادرات العناصر الأرضية النادرة، ومن المتوقع استئناف المفاوضات اليوم الثلاثاء.

وعززت حالة عدم اليقين الناتجة عن التوترات التجارية العالمية من جاذبية الذهب كملاذ آمن هذا العام، على الرغم من تباطؤ وتيرة ارتفاعه في الأسابيع الأخيرة.

وبقيت أسعار الذهب قريبة من ذروتها عند 3500 دولار للأونصة، التي بلغها في أبريل، مدعومة بالمخاوف من تداعيات الرسوم الجمركية الأمريكية.

في الوقت نفسه، استقر البلاتين بعد ارتفاع بنسبة 4.7% يوم الإثنين، مدعوماً بنقص في المعروض، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ مايو 2021.

وقد ارتفع الذهب بنسبة تزيد عن 25% خلال 2025، حسبما أفاد فرانسيسكو بلانش، رئيس بحوث السلع والمشتقات في بنك أوف أمريكا.

وخلال مقابلة مع «بلومبرغ»، توقع بلانش أن يصل سعر الذهب إلى 4000 دولار للأونصة بحلول 2026، لكنه أشار إلى أن هذا يتطلب صدمة كبيرة في الأسواق.

وتراجع الذهب بنسبة 0.2% إلى 3318.73 دولاراً للأونصة بحلول الساعة 8:37 صباحاً بتوقيت سنغافورة، مع استقرار مؤشر بلومبرغ للدولار، كما شهدت الفضة انخفاضاً طفيفاً مع بقائها قرب أعلى مستوى في 13 عاماً، وتراجع البلاديوم أيضاً.

ويتطلع المستثمرون الآن إلى مزاد سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل يوم الخميس، وسط مخاوف من مقاومة عالمية متزايدة للديون الأمريكية.