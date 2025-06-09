أعلن حاكم مصرف سورية المركزي عبدالقادر حصرية أنه سيجري ربط سورية بالكامل مجدداً بنظام «سويفت» للمدفوعات الدولية «في غضون أسابيع»، بعد عقوبات استمرت لأكثر من 10 سنوات، ما يُعيد ربط البلاد بالاقتصاد العالمي بعد 14 عاما من الحرب والعقوبات التي جعلتها دولة منبوذة، وفقاً لمقابلة مع «فايننشال تايمز».

وتُعدّ عودة سويفت أول إنجاز رئيسي في الإصلاحات التحريرية التي تُجريها الحكومة الجديدة للاقتصاد السوري، ومؤشراً على تحرك السلطات الجديدة لجذب التجارة والاستثمار الدوليين بعد رفع العقوبات الأمريكية الشهر الماضي.

في مقابلة أجريت معه في دمشق، قدّم محافظ المصرف المركزي عبد القادر حصرية خارطة طريق لإعادة هيكلة النظام المالي والسياسة النقدية في البلاد من أجل إعادة بناء الاقتصاد المُنهار. ويأمل في استعادة الاستثمار الأجنبي، وإزالة العوائق أمام التجارة، وتطبيع العملة، وإصلاح القطاع المصرفي.

وأكد حصرية: «نهدف إلى تعزيز صورة البلاد كمركز مالي، بالنظر إلى الاستثمار الأجنبي المباشر المتوقع في إعادة الإعمار والبنية التحتية، وهذا أمر بالغ الأهمية». وأضاف: «على الرغم من إحراز تقدم كبير، لا يزال هناك الكثير من العمل في انتظارنا».