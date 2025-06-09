كشف عضو البنك المركزي الأوروبي بوريس فوجيتش أن البنك اقترب من إنهاء دورة خفض أسعار الفائدة، وذلك في حال استمرار استقرار التضخم عند 2% كما هو متوقع.وحذر فوجيتش من وجود مفاجآت في بيانات النمو والتضخم قد تؤثر على قرارات البنك المركزي الأوروبي بشأن سياسته النقدية.وأضاف أن مفاوضات التجارة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة التي يصعب التنبؤ بها سيكون لها تأثير أيضاً على القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية.وبعد قرار البنك المركزي الأوروبي الأخير بخفض أسعار الفائدة، دعا رئيس البنك المركزي الألماني يواخيم ناغل إلى التريث في اتخاذ مزيد من الخطوات.وقال ناغل أمس (الأحد) في تصريح لإذاعة «دويتشلاندفونك»: «إن قرار خفض الفائدة كان مناسباً، والبنك وصل الآن إلى المستوى المحايد».وأضاف: «بإمكاننا الآن أن نأخذ وقتاً لمراقبة الوضع عن كثب، لقد وصلنا إلى أقصى قدر من المرونة في هذا المستوى من أسعار الفائدة»، وفق وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).