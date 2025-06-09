توقع تقرير حديث لـ«سيتي جروب» أن يقوم الفيدرالي خلال العام الحالي 2025 بثلاثة تخفيضات لأسعار الفائدة، مقارنة بأربعة تخفيضات متوقعة سابقاً، مع تقييم بيانات الوظائف التي صدرت نهاية الأسبوع الماضي.وتوقع البنك أن يخفض أسعار الفائدة بمجموع 75 نقطة أساس خلال ثلاثة اجتماعات في أشهر «سبتمبر، وأكتوبر، وديسمبر»، مقارنة بالتوقعات السابقة التي أشارت إلى خفضٍ بـ100 نقطة أساس.كما توقع المصرف الأمريكي أن يُخفض الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الإقراض مرتين إضافيتين بمقدار 25 نقطة أساس لكل منهما في اجتماعيْ شهريْ «يناير ومارس» من العام القادم 2026.وفي سياق متصل، رفع المصرف توقعاته لمؤشر «إس آند بي 500» إلى 6300 نقطة بنهاية العام الحالي، من 5800 نقطة متوقعاً سابقاً، معرباً عن تفاؤل متجدد بمرونة أرباح الشركات.يأتي هذا بعدما أظهرت بيانات رسمية يوم الجمعة الماضي، ارتفاع الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة بمقدار 139 ألف وظيفة الشهر الماضي بعد زيادة مُعدّلة بالخفض قدرها 147 ألف وظيفة في أبريل.