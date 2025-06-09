تراجعت صادرات الصين إلى الولايات المتحدة بأكبر وتيرة في أكثر من خمس سنوات، رغم الهدنة التجارية التي توصل إليها أكبر اقتصادين في العالم في 12 مايو، والتي خفضت التعريفات الجمركية على واردات البلدين من بعضهما البعض.وأظهر تقرير لـ«بلومبيرغ» بلوغ نسبة تراجع الصادرات الصينية إلى أمريكا 34.4% في مايو، في أكبر وتيرة تراجع منذ فبراير 2020، ما قلل من تأثير ارتفاع صادراتها للدول الأخرى 11% في الشهر نفسه، ما دفع إجمالي صادرات الصين للارتفاع بأقل من المتوقع في الشهر الماضي، ما يبرز ثقل أكبر اقتصاد في العالم حتى مع تقليص بكين اعتمادها على الشحنات المباشرة إلى السوق الأمريكية بعد الحرب التجارية السابقة التي شهدتها ولاية «ترمب» الأولى.وحسب البيانات الرسمية، ارتفعت صادرات الصين بشكل عام 4.8% على أساس سنوي خلال مايو إلى 316 مليار دولار، في حين كان متوقعاً نموها 6%.أما عن الواردات فانخفضت بنسبة 3.4% في مايو، مواصلة تراجعها للشهر الثالث على التوالي، ما يعني تسجيل البلاد فائضاً تجارياً قيمته 103 مليارات دولار.لكن النمو العام في إجمالي الصادرات سيواصل دعم اقتصاد البلاد، إذ سجلت الصين فائضاً تجارياً قياسياً بنحو نصف تريليون دولار خلال العام الحالي حتى الآن.وعن واردات الصين من الولايات المتحدة، تراجعت بأكثر من 18%، حسب بيانات «ويند إنفورميشن» التي نقلتها «CNBC»، ما دفع الفائض التجاري مع أمريكا للانكماش بنسبة 41.5% على أساس سنوي ليسجل 18 مليار دولار.