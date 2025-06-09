توقع تقرير حديث لـ«مورغان ستانلي» أن تحالف «أوبك بلس» قد يعمل على تعزيز حصص إنتاج النفط بوتيرة كبيرة في محاولة لإعادة تشغيل طاقتها الإنتاجية الخاملة، لكن هذا التحول لم يترجم بعد إلى زيادات كبيرة في الإنتاج الفعلي.وأوضح محللو البنك الأمريكي في مذكرة بتاريخ اليوم أنه على الرغم من زيادة حصص الإنتاج بنحو مليون برميل يوميا بين شهري مارس ويونيو فإنه يصعب رصد أي زيادة فعلية في الإنتاج، حسبما نقلت «بلومبيرغ».واستند البنك في استنتاجاته إلى مجموعة من البيانات تشمل إنتاج المصافي وصادرات الشحنات وتدفقات خطوط الأنابيب، ومؤشرات التخزين وتقديرات الإنتاج من 6 موردين مختلفين.ولا يزال البنك يتوقع زيادة إمدادات الأعضاء الرئيسيين بنحو 420 ألف برميل يومياً بين شهري يونيو وسبتمبر، مع استمرار رفع حصص الإنتاج.وأبقى البنك على توقعاته بفائض المعروض، مع زيادة الإمدادات من خارج «أوبك بلس» بنحو 1.1 مليون برميل يومياً هذا العام، متجاوزة معدل نمو الطلب العالمي البالغ نحو 800 ألف برميل يومياً.