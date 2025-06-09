واصلت أسعار المستهلكين في الصين انكماشها للشهر الرابع على التوالي، وتراجعت أسعار المنتجين بأسرع وتيرة في عامين، مما يعزز الضغط على صانعي السياسات الذين يحاولون تعزيز الطلب المحلي، أثناء التفاوض مع الولايات المتحدة للتوصل لاتفاق ينهي الحرب التجارية.وحسب بيانات مكتب الإحصاءات الوطني الصادرة أمس (الإثنين)، تراجع مؤشر أسعار المستهلكين 0.1% خلال شهر مايو على أساس سنوي، في حين كان متوقعاً انخفاضه 0.2%.وكان مؤشر أسعار المستهلكين قد بدأ في الانكماش خلال شهر فبراير الماضي عندما انخفض بنسبة 0.7% على أساس سنوي، ثم واصل تسجيل انخفاضات سنوية بنسبة 0.1% خلال أشهر «مارس وأبريل ومايو».وعن التضخم الأساسي المختص بأسعار المواد الغذائية والطاقة المتذبذبة، فقد سجل ارتفاعاً بنسبة 0.6% في شهر مايو، في أعلى مستوى له منذ يناير من هذا العام.أما عن مؤشر أسعار المنتجين، فانخفض 3.3%، في أكبر تراجع له منذ شهر يوليو 2023، بينما كان متوقعاً تراجعه بنسبة 3.2%، ليظل المؤشر في منطقة الانكماش منذ شهر أكتوبر 2022.