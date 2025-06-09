واردات الصين من النفط الخام تراجعت خلال شهر مايو إلى 46.6 مليون طن (متداولة)
واردات الصين من النفط الخام تراجعت خلال شهر مايو إلى 46.6 مليون طن (متداولة)
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تراجعت واردات الصين من النفط الخام في شهر مايو إلى أدنى مستوى يومي لها خلال 4 أشهر، بعد ارتفاعها في شهري مارس وأبريل في ظل اتجاه هبوطي للأسعار.

وأعلنت الإدارة العامة للجمارك أن إجمالي واردات الصين خلال شهر مايو بلغ 46.6 مليون طن، ما يعادل 10.97 مليون برميل يومياً، بانخفاض نسبته 3% على أساس شهري.

وتراجعت الشحنات الواردة من النفط بنسبة 0.8% على أساس سنوي، وانخفضت واردات الغاز الطبيعي بما في ذلك المنقول عبر الأنابيب والمسال الشهر الماضي بنسبة 10.8% على أساس سنوي إلى 10.11 مليون طن.

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وأظهرت البيانات الصادرة (الإثنين) أن الصين استوردت خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025 نحو 229.61 مليون طن من النفط الخام، بما يعادل 11.1 مليون برميل يومياً، مسجلة زيادة بنسبة 0.3% عن الفترة نفسها من العام السابق.

ويُعد شهر مايو عادةً ذروة موسم أعمال الصيانة في الصين، ما أسهم في تراجع صادرات الوقود المكرر خلال الشهر الماضي بنسبة 17.6% على أساس سنوي، لتسجل 4.41 مليون طن.