أكدت عضوة المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي إيزابيل شنابل أن الوقت مناسب الآن لتعزيز الدور العالمي لليورو مع توجه المستثمرين نحو أوروبا.وقالت في حديثها إلى حلقة نقاشية في مؤتمر دوبروفنيك الاقتصادي الحادي والثلاثين أمس الأول (السبت): «هناك فرصة سانحة لتعزيز الدور الدولي لليورو».وفي وقت سابق في المؤتمر نفسه، أشارت عضوة المجلس إلى وجود مؤشرات على تركيز المستثمرين على القارة لتنويع محافظهم الاستثمارية، واصفةً ذلك بـ«تأثير إيجابي على الثقة».وأشارت شنابل إلى محادثات مع جهات فاعلة في السوق المالية تُظهر أن المستثمرين أصبحوا أكثر اهتماماً بتنويع استثماراتهم و«التوجه قليلاً نحو أوروبا، وهذا خبر سارّ أيضاً».وفي نهاية مايو، صرّحت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد بأن سياسات ترمب المتقلبة تُتيح «فرصة مثالية» لتعزيز دور اليورو، والسماح لمنطقة العملة الموحدة بالتمتع بمزيد من الامتيازات التي كانت حكراً حتى الآن على الدولار الأمريكي، وأضافت أن هذه التغييرات «تخلق فرصة للحظة اليورو العالمية، ينبغي على السياسيين اغتنامها».