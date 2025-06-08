كشفت الهيئة العامة للموانئ (موانئ) أن المواشي التي استقبلتها موانئ السعودية التابعة للهيئة بلغت 1.635 مليون رأس ماشية في مايو الماضي، بارتفاع نسبته 61.22% مقارنة بالشهر المماثل من عام 2024 عندما استقبلت 1.04 مليون رأس ماشية.

وبينت «موانئ» أن الحركة الملاحية سجلت ارتفاعاً بنسبة 9.39% لتصل إلى 1,083 سفينة، مقارنة بـ990 سفينة بالفترة المماثلة نفسها من العام الماضي، وارتفعت أعداد الركاب بنسبة 68.15% لتصل إلى 95,231 راكباً، مقارنة بـ56,636 راكباً العام الماضي، وشهدت أعداد العربات زيادة بنسبة 13.09%، لتصل إلى 84,352 عربة، مقارنة بـ74,590 عربة العام الماضي.

وأعلنت ارتفاع أعداد الحاويات المناولة في مايو بنسبة 13%، لتصل إلى 720,684 حاوية قياسية، مقارنة بـ639,736 حاوية قياسية بالفترة المماثلة من العام الماضي 2024.

وسجلت حاويات المسافنة ارتفاعاً بنسبة 12.89%، لتصل إلى 149,143 حاوية، مقارنة بـ132,112 حاوية العام الماضي، فيما حققت أعداد الحاويات الواردة ارتفاعاً بنسبة 15.84%، لتصل إلى 292,223 حاوية قياسية، مقارنة بـ252,265 حاوية قياسية.

أما الحاويات الصادرة فحققت ارتفاعاً بنسبة 9.38%، لتصل إلى 279,318 حاوية قياسية، مقارنة بـ255,359 حاوية قياسية بالفترة نفسها من العام الماضي، وسجل إجمالي الطنيات المناولة (البضائع العامة، والبضائع السائبة الصلبة، والبضائع السائبة السائلة) ارتفاعاً بنسبة 1.40%، لتصل إلى 21.4 مليون طن مقارنة بـ21.04 مليون طن بالفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ إجمالي البضائع العامة 935.932 طن، والبضائع السائبة الصلبة 5.05 مليون طن، والبضائع السائبة السائلة 15.3 مليون طن.

يذكر أن «موانئ» خلال أبريل 2025 شهدت ارتفاعاً في أعداد الحاويات المناولة بنسبة 13.43%، لتصل إلى 625,430 حاوية قياسية، مقارنة بـ551,373 حاوية قياسية بالفترة المماثلة من العام الماضي 2024.