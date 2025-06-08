أظهر مؤشر التنمية الاقتصادية البحرية الصينية لعام 2025 الصادر عن وزارة الموارد الطبيعية اليوم (الأحد) أن الناتج المحلي الإجمالي البحري للصين تجاوز خلال العام الماضي 10 تريليونات يوان (نحو 1.39 تريليون دولار) للمرة الأولى، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 5.9% مقارنة بالعام الذي سبقه، متجاوزاً بذلك معدل نمو الاقتصاد الوطني بـ0.9 نقطة مئوية.وبلغ مؤشر التنمية الاقتصادية البحرية الصينية -وهو تقييم كمي شامل لمدى تطور الاقتصاد البحري في البلاد- 125.2 نقطة لعام 2024، بزيادة قدرها 2.3% عن العام السابق، وفق وكالة «شينخوا».وشهدت الصناعات البحرية الناشئة نمواً ملحوظاً، حيث ارتفعت القيمة المضافة لها بنسبة 7.2% على أساس سنوي في عام 2024، ما يعكس تزايد أهميتها ضمن الاقتصاد البحري، كما بلغت القيمة المضافة لصناعة التصنيع البحري 3.2 تريليون يوان، ممثلةً أكثر من ثلث إجمالي الناتج البحري في البلاد.ويُصادف أمس (الأحد) اليوم العالمي للمحيطات الـ17، واليوم الوطني للتوعية بالمحيطات الـ18.