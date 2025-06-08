أعلنت وزارة الخارجية الصينية أن نائب رئيس الوزراء الصيني هي ليفينغ سيلتقي في المملكة المتحدة غدا (الإثنين) وفداً أمريكياً لإجراء مناقشات حول التجارة.

وسيتواجد هي ليفينغ بالمملكة المتحدة في الفترة من 8 – 13 يونيو، بدعوة من الحكومة البريطانية، وفق الخارجية الصينية.

وسيشارك هي في الاجتماع مع مسؤولين أمريكيين للتشاور الاقتصادي والتجاري بين الصين والولايات المتحدة.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، يوم (الجمعة) الماضي، أن مناقشات صينية أمريكية جديدة ستجرى الاثنين في لندن لمحاولة التوصل إلى «اتفاق» بين واشنطن وبكين.

وسيتألف الوفد الأمريكي من وزير الخزانة سكوت بيسن، ووزير التجارة هاورد لوتنيك، والممثل التجاري جايميسون غرير، وفق ما أعلن ترمب في منشور على منصته «تروث سوشيال»، وتابع: «ينبغي أن يجري هذا الاجتماع على نحو جيد جداً».

وستكون جولة المناقشات هي الثانية بين ممثلي بكين وواشنطن منذ بداية فترة رئاسة ترمب الحالية.

وكانت الجولة الأولى عقدت في جنيف في منتصف شهر مايو الماضي، وأتاحت تعليق نزاع تجاري بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم أفضى إلى فرض رسوم جمركية متبادلة بنسب تخطّت 100%.

إلا أن ترمب اتّهم الصين لاحقاً بعدم الالتزام ببنود اتفاق احتواء التصعيد.

وجرت محادثات هاتفية بين الرئيسين الأمريكي والصيني شي جينبينغ للمرة الأولى يوم (الخميس) الماضي، منذ بدأت التوترات التجارية، وأكد الرئيس الأمريكي أن المحادثة أفضت إلى «خلاصة إيجابية للغاية».

وشدّد الرئيس الصيني على ضرورة تصحيح مسار العلاقات الثنائية، وفقا لوكالة الأنباء الصينية الرسمية «شينخوا».