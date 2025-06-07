أمريكا وكوريا الجنوبية تعملان على تسريع اتفاق الرسوم الجمركية (متداولة)
أمريكا وكوريا الجنوبية تعملان على تسريع اتفاق الرسوم الجمركية (متداولة)
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اتفق الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونج، والرئيس الأمريكي دونالد ترمب على التوصل بسرعة إلى اتفاق بشأن الرسوم الجمركية وذلك في أول محادثة هاتفية بينهما، وفقاً لما ذكره مكتب لي أمس الأول (الجمعة).

وخلال المحادثة التي استمرت 20 دقيقة، هنأ ترمب لي على فوزه في الانتخابات، بينما أكد لي أن التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة لا يزال أساس السياسة الخارجية لسول، حسبما قالت المتحدثة الرئاسية كانج يو جونج في إفادة خطية.

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ونقلت وكالة «يونهاب» للأنباء عن المكتب الرئاسي قوله: «اتفق الزعيمان على العمل من أجل التوصل بسرعة إلى اتفاق مرض للجانبين» بشأن مفاوضات الرسوم الجمركية بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة. مضيفا أنه «لتحقيق هذا الهدف، اتفقا على تشجيع نتيجة ملموسة في المحادثات على مستوى العمل»، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

وجاءت أول محادثة للرئيس لي مع ترمب بعد يومين من توليه منصبه، الذي جاء لينهي أشهراً عدة من عدم اليقين السياسي والدبلوماسي بعد إقالة الرئيس السابق يون سوك يول في شهر أبريل؛ بسبب محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية.