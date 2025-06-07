بنك «UBS» السويسري قبل معظم المقترحات التنظيمية التي أصدرتها الحكومة السويسرية (متداولة)
بنك «UBS» السويسري قبل معظم المقترحات التنظيمية التي أصدرتها الحكومة السويسرية (متداولة)
تابعوا عكاظ على
Google News Account
أعلن بنك «UBS» السويسري، أمس (الجمعة)، قبوله معظم المقترحات التنظيمية التي أصدرتها الحكومة السويسرية، إلا أنه رفض زيادة متطلبات رأس المال.

وأكد البنك أن الإجراء المقترح من جانب المجلس الاتحادي «سينتج عنه متطلبات غير متناسبة تتعلق برأس المال، ولا تتوافق مع (المعايير) الدولية».

وتنص المقترحات الجديدة على أن يقوم البنك بخصم الاستثمارات في الشركات الأجنبية التابعة، وأصول الضرائب المؤجلة، بناء على اختلافات مؤقتة وتعظيم برامج من «الفئة الأولى من الأسهم العادية» (نسبة رأس مال سي إي تي 1)، بالإضافة إلى تعزيز تعديلات التقييم الاحترازي، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

أخبار ذات صلة
 
قطاع الصناعة الألماني يشطب 100 ألف وظيفة في عام
قطاع الصناعة الألماني يشطب 100 ألف وظيفة في عام
«المركزي» الروسي يُخفض الفائدة لأول مرة منذ 2022
«المركزي» الروسي يُخفض الفائدة لأول مرة منذ 2022
وأشار البنك إلى أن التغيرات ستجبره على الاحتفاظ بـ «رأس مال سي إي تي 1»، إضافي بقيمة 24 مليار دولار، ويرجع ذلك أساسا إلى خصم 23 مليار دولار من استثماراته في الشركات التابعة الأجنبية.

وتأتي زيادة متطلبات رأس المال علاوة على 18 مليار دولار مطلوبة بالفعل في أعقاب استحواذ «UBS» على بنك «كريدي سويس»، ليبلغ رأس المال الإضافي المطلوب 42 مليار دولار.