1.53% ارتفاع أسعار خام نفط برنت (متداولة)
1.53% ارتفاع أسعار خام نفط برنت (متداولة)
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ارتفع خام برنت بأكثر من دولار للبرميل اليوم (الجمعة) وتتجه أسعار النفط لتحقيق أول مكاسب أسبوعية في ثلاثة أسابيع بعد أن استأنف الرئيسان الأمريكي دونالد ترمب والصيني شي جين بينغ المحادثات التجارية، مما زاد الآمال في تحقيق نمو وتسجيل طلب أقوى في أكبر اقتصادين في العالم.

وخلال التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من دولار أو 1.53% إلى 66.34 دولار للبرميل.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.15 دولار أو 1.81% إلى 64.52 دولار.

وعلى أساس أسبوعي، يتجه كلا الخامين القياسيين لتحقيق مكاسب عند التسوية بعد تراجعهما لأسبوعين متتاليين. وصعد خام برنت 2.75% منذ بداية الأسبوع، وزاد خام غرب تكساس الوسيط 4.9%.

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وأكدت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن المحادثات التجارية بين شي وترمب جرت بناء على طلب من واشنطن. وقال ترمب إن المكالمة أفضت إلى «نتيجة إيجابية للغاية».

وأكدت وزيرة الصناعة الكندية ميلاني جولي أن بلادها تواصل المحادثات التجارية مع الولايات المتحدة، وأن رئيس الوزراء مارك كارني يجري اتصالات مباشرة مع ترمب.

وواصلت سوق النفط التأرجح في الفترة الماضية وسط أنباء عن إجراء مفاوضات بشأن الرسوم الجمركية والبيانات التي تُظهر إلى أي مدى يتأثر الاقتصاد العالمي بحالة الضبابية فيما يتعلق بالحرب التجارية وتداعيات الرسوم.