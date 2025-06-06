139 ألف وظيفة اضافها الاقتصاد الأمريكي في شهر (متداولة)
139 ألف وظيفة اضافها الاقتصاد الأمريكي في شهر (متداولة)
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تباطأت وتيرة توليد الاقتصاد الأمريكي للوظائف في شهر (مايو)، لكنها ظلت أعلى من التوقعات، في حين استقر معدل البطالة دون تغيير.

وأظهرت بيانات صدرت اليوم (الجمعة) عن مكتب إحصاءات العمل، إضافة الاقتصاد الأمريكي 139 ألف وظيفة في شهر (مايو)، بعد إضافته 147 ألفاً في قراءة أبريل المُعدلة بالخفض من 177 ألفاً.

يقارن ذلك بتوقعات إضافة 125 ألف وظيفة الشهر الماضي، في حين استقر معدل البطالة عند 4.2% تماشياً مع التقديرات.

ورد في البيانات أن متوسط أجر الساعة ارتفع بنسبة 0.40% أو ما يعادل 15 سنتاً إلى 36.24 دولار خلال الشهر الماضي، بينما استقر متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية عند 34.3 ساعة للشهر الثالث على التوالي.

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ويعد متوسط أجر الساعة في مايو أعلى بنسبة 3.9% مقارنة بمستوى الشهر المناظر من عام 2024.

وواصلت قطاعات الرعاية الصحية، والضيافة والترفيه، والرعاية الاجتماعية إضافة الوظائف في شهر (مايو)، مقابل استمرار تراجع التوظيف في الحكومة الفيدرالية.

وأضاف قطاع الرعاية الصحية 62 ألف وظيفة (حوالى نصف إجمالي الوظائف المولدة في شهر مايو)، والضيافة والترفيه 48 ألفاً، والرعاية الاجتماعية 16 ألفاً، مقابل تراجع الوظائف في الحكومة الفيدرالية بمقدار 22 ألفاً.

وتشير هذه البيانات في مجملها إلى استمرار قوة سوق العمل الأمريكي في مواجهة تداعيات الرسوم الجمركية المرتفعة، ومخاوف تباطؤ النمو الاقتصادي وإنفاق الأُسر والشركات.