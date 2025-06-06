توقعت وكالة الطاقة الدولية ارتفاع الاستثمار العالمي في الطاقة إلى مستوى قياسي قدره 3.3 تريليون دولار في عام 2025، على الرغم من التحديات الناجمة عن تصاعد التوترات الجيوسياسية وعدم اليقين الاقتصادي.وقال المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول: «في ظل حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي التي تُخيم على آفاق عالم الطاقة، نرى أن أمن الطاقة يُمثل عاملاً رئيسياً في نمو الاستثمار العالمي هذا العام ليصل إلى مستوى قياسي يبلغ 3.3 تريليون دولار».وحسب التقرير المنشور الخميس على موقعها الرسمي، يتجه الاستثمار في التقنيات النظيفة «مصادر الطاقة المتجددة، والطاقة النووية، والشبكات، والتخزين، والوقود منخفض الانبعاثات، وكفاءة الطاقة، والكهرباء» إلى تسجيل مستوى قياسي قدره 2.2 تريليون دولار هذا العام.ومن المتوقع أن يصل الاستثمار في النفط والغاز الطبيعي والفحم إلى 1.1 تريليون دولار، في حين يُنتظر أن يشهد سوق الغاز الطبيعي المسال العالمي أكبر نمو في طاقته الإنتاجية على الإطلاق بين عامي 2026 و2028.وخلال العقد الماضي، أصبحت الصين أكبر مستثمر في قطاع الطاقة عالميّاً، إذ تُنفق على الطاقة حاليّاً ضعف ما يُنفقه الاتحاد الأوروبي، ونحو ما يُنفقه التكتل والولايات المتحدة مجتمعين.