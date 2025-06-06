كشف الرئيس التنفيذي لشركة تداول محمد الرميح إن شركات آسيوية عدة تُجري حالياً محادثات لإدراج أسهمها في السوق السعودية.وأضاف الرميح أن الشركات تقيّم فرص الاستفادة من قاعدة المستثمرين المتنوعة في المملكة، في وقت تدرس فيه المملكة نظاماً جديداً للإدراج؛ يهدف إلى تمهيد الطريق أمام مبيعات أسهم الشركات الأجنبية، وفقاً لوكالات إعلامية.وذكر أن المستثمرين الآسيويين شكّلوا حتى نهاية الشهر الماضي نحو 15% من إجمالي المستثمرين الدوليين ضمن برنامج المستثمرين الأجانب المؤهلين في السعودية، ما يُشير إلى تنامي الإقبال الآسيوي على الاستثمار، في ظل قوة دافعة متزايدة لنشاط سوق رأس المال عبر الحدود.وأوضح الرميح أن هذا التوجه يُعد خطوة نحو تعزيز مرونة الإدراج، بما يشمل هياكل وفئات جديدة من الأسهم، وبما يتماشى مع تطور حاجات الشركات والمستثمرين، موضحاً أن مثل هذه المبادرات تُسهم في إرساء أساس المشاركة والابتكار عبر الحدود.