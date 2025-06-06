أكدت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) اليوم (الجمعة) أن أسعار السلع الغذائية العالمية انخفضت في شهر مايو، مدفوعة بانخفاض ملحوظ في أسعار الحبوب والسكر والزيوت النباتية.وسجل مؤشر الفاو، الذي يتابع شهرياً التغيرات في أسعار سلة من السلع الغذائية الأكثر تداولاً على مستوى العالم، 127.7 نقطة في شهر مايو، منخفضاً 0.8% عن أبريل.وكانت قراءة مايو أعلى 6% على أساس سنوي، لكنها أقل 20% من الذروة التي سجلتها في مارس 2022 في أعقاب الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا الذي أشعل حرباً مدمرة بين اثنين من كبار منتجي الحبوب في العالم.وأكدت «الفاو» أن مؤشرها لأسعار الحبوب انخفض 1.8% على أساس شهري، مدفوعاً بانخفاض حاد في أسعار الذرة العالمية. وأثر الحصاد القوي والإمدادات الوفيرة في الأرجنتين والبرازيل، إلى جانب توقعات بمحصول قياسي في الولايات المتحدة، على الأسعار.