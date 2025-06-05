أظهرت نتائج دراسة تراجع الثقة في قوة الاقتصاد البريطاني من 45% في شهر مايو 2025 إلى 28% بعد عقد، وذلك بسبب أزمة تكاليف المعيشة وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والاضطرابات الجيوسياسية.وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن تقرير باركليز حول 10 أعوام من الإنفاق أوضح أن الثقة في الإنفاق غير الضروري بقيت قوية بنسبة 53% من 2025 حتى الآن.وعلى الرغم من الضغوط المالية، ارتفع إنفاق الأسر التقديري بنسبة 9.2% على أساس سنوي ما بين 2021 و 2024، متجاوزاً الإنفاق الرئيسي الذي نما بنسبة 5%، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).وتوصلت الدراسة، التي استندت إلى المليارات من التعاملات المالية وأكثر من 200 ألف استطلاع حول ثقة المستهلكين منذ عام 2015، إلى أن 66% من المستهلكين يهتمون بصورة أكبر بميزانيتهم الآن مقارنة بالعقد الماضي.