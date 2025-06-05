أعلن المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية هي يونج تشين أن الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة على واردات الصلب والألومنيوم ستعرقل بشدة استقرار سلسلة الصناعة العالمية.ورداً على سؤال بشأن القيود التي تفرضها الصين على صادرات المعادن الأرضية النادرة، قال متحدث التجارة: «إن تدابير ضبط الصادرات الصينية تتماشى مع القانون»، وفقاً لـ«بلومبيرغ».وأضاف هي يونج أن الصين تنفذ بصرامة التزاماتها بموجب الاتفاق في الآراء الذي تم التوصل إليه في محادثات التجارة في جنيف، ولكن تدابير واشنطن الأخيرة انتهكته، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).يذكر أن الولايات المتحدة رفعت أمس (الأربعاء) الرسوم الجمركية التي تفرضها على منتجات الصلب والألومنيوم التي تستوردها من 25 إلى 50% تنفيذاً لقرار أعلنه الرئيس دونالد ترمب.