تبدأ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، اعتباراً من شهر يوليو القادم، تطبيق الرفع التدريجي في نسبة استقطاع المعاش التقاعدي على الموظفين السعوديين الجدد الملتحقين بنظام التأمينات بعد تاريخ 3/7/2024، إذ سترفع نسبة استقطاع معاش التقاعد إلى 9.5% من إجمالي الأجر الخاضع للاشتراك ويشمل (الأجر الأساسي، وبدل السكن، والعمولات الشهرية)، بعد أن كانت نسبة الاستقطاع السابقة 9%، مع الإبقاء على استقطاع «ساند» بنسبة 0.75% من الأجر الخاضع للاشتراك، ليبلغ إجمالي الاستقطاع الشهري على الموظف 9.75%.كذلك سترتفع نسبة الاستقطاع على أصحاب العمل من 9% إلى 9.5% للمعاش التقاعدي، إضافة إلى 2% لبدل المخاطر، و0.75% لـ«ساند»، ليصل إجمالي الاستقطاع الشهري على صاحب العمل إلى 12.25%.وسيستمر رفع نسب استقطاع (معاش التقاعد) بشكل تدريجي بمقدار 0.5% سنوياً في بداية شهر يوليو من كل عام حتى عام 2028، لتصل في نهاية هذه الفترة إلى 11% لكل من الموظف وصاحب العمل.يذكر أن الحد الأدنى لسن التقاعد المبكر للمشتركين في النظام الجديد هو 55 سنة ميلادية.وأعلنت «التأمينات» عبر موقعها الإلكتروني، أن من شروط الحصول على معاش التقاعد وجود 30 سنة خدمة (360 شهراً) للمتقاعد، مع توقفه عن العمل الخاضع لأحكام النظام عند رغبته الحصول على المعاش التقاعدي.وأوضحت أن سن التقاعد في النظام الجديد 65 سنة ميلادية، على أنه يمكن التقاعد قبل هذا السن بـ10 سنوات فقط.وأشارت أن النظام الجديد سيشمل كافة الملتحقين الجدد بسوق العمل، ممن ليس لديهم مدد اشتراك سابقة على نظام التقاعد المدني أو التأمينات الاجتماعية.* استقطاعات معاش التقاعد للسعوديين:- المشتركون بعد تاريخ 3/7/2024- 9.5 % لمعاش التقاعد- 2 % بدل مخاطر- 0.75 % ساند