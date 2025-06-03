«جي بي مورغان»: السعودية قد تصدر سندات بـ12.6 مليار دولار اقتصاد الثلاثاء 03 يونيو 2025 18:42 «عكاظ» (جدة) @okaz_online جي بي مورجان تابعوا عكاظ على توقع بنك «جي بي مورغان - JPMorgan» أن تصدر السعودية سندات بقيمة 12.6 مليار دولار حتى نهاية العام الحالي، في ظل مساعيها للاستثمار في صناعات جديدة وتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.أخبار ذات صلة «السوق المالية»: بدء لائحة التسجيل البيني لصناديق الاستثمار الخليجية«OECD»: الاقتصاد العالمي سيشهد أضعف نمو منذ «كورونا»وبحسب البنك، فقد أصدرت السعودية سندات بقيمة 14.4 مليار دولار منذ بداية العام. يذكر أن السعودية من بين أكبر مصدري الديون في الأسواق الناشئة خلال عام 2024.