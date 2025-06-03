توقع بنك «جي بي مورغان - JPMorgan» أن تصدر السعودية سندات بقيمة 12.6 مليار دولار حتى نهاية العام الحالي، في ظل مساعيها للاستثمار في صناعات جديدة وتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.وبحسب البنك، فقد أصدرت السعودية سندات بقيمة 14.4 مليار دولار منذ بداية العام. يذكر أن السعودية من بين أكبر مصدري الديون في الأسواق الناشئة خلال عام 2024.