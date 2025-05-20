أعلنت شركة نجيب أوتو سوزوكي بكونها الوكيل الرسمي لسيارات سوزوكي اليابانية للسيارات العريقة والغنية عن التعريف في المملكة العربية السعودية، بكل فخر واعتزاز عن إطلاقها الإصدار الحديث لسيارة ديزاير.

وتعتبر سيارة ديزاير الأكثر شهرة في سيارات سوزوكي لما تقدمهُ من توازن بين سعرها ومواصفاتها بشكلها الجديد كلياً، حيث بدأ تصنيع الجيل الأول منها في عام 2008 والجيل الثاني في عام 2012، ثم يليه الجيل الثالث في عام 2017، والآن الجيل الرابع منها الذي تم إصداره أخيرا في عام 2025.

وبهذه المناسبة، نسرد لكم أهم التغيرات التي حصلت في الإصدار الجديد للسيار والتي تختلف تماماً عن الإصدارات السابقة، من أهمها والذي يشكل علامة فارقة هو تغيير ناقل الحركة إلى نظام CVT الذي يستخدم في أشهر العلامات التجارية في عالم صناعة السيارات.

كما ننوه بأهم التغيرات، منها على سبيل المثال: اختلاف التصميم الخارجي للسيارة، إضافة أضواء أمامية LED، شبك أمامي اسود مع لمسات من الكروم، مزيل ضباب للزجاج الخلفي.

بالإضافة إلى المواصفات الداخلية الحديثة التي تمت إضافتها للسيارة من أهمها: شاشة بمقياس 9 إنش، تكييف أوتوماتيك أمامي مع فتحة تكييف خلفية، كاميرا خلفية، مسند ذراع مع حامل أكواب، دعم آبل كار بلاي.

لماذا يجب عليك أن تقتني سوزوكي ديزاير؟ اقتصاد عالي في استهلاك الوقود، مساحة داخلية جيدة، أمان عالي، سعر تنافسي، جودة عالية، خدمات ما بعد البيع في المملكة العربية السعودية لا مثيل لها.

وختاما، لقد أثبتت سوزوكي ديزاير أنها الخيار الذكي والأمثل لاقتنائها لما تتمتع به من مواصفات كسيارة موفرة للوقود واعتمادية للاستخدام اليومي بشكلها العصري الجديد وتكلفتها التشغيلية المتناولة مما يجعلها تستحق أن يكون لها مكان في مواقف منزلك.

يذكر أن شركة نجيب أوتو سوزوكي، بدأت مشوارها في يونيو 2019 كوكيل معتمد لسيارات سوزوكي في المملكة العربية السعودية، حيث تسعى شركة نجيب أوتو من خلال هذه الشراكة إلى تقديم خدمة عملاء مميزة تبدأ بخدمة العميل منذ اقتنائه للسيارة إلى خدمة ما بعد البيع.