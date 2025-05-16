تراجع الدولار بالتزامن مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية اليوم (الجمعة) بعد أن عززت مفاجآت سلبية في بيانات اقتصادية أمريكية هذا الأسبوع الرهانات على المزيد من خفض أسعار الفائدة هذا العام من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).وبدأ الأسبوع بمزيج من الظروف المواتية في السوق تصدرتها هدنة تجارية بين الولايات المتحدة والصين دفعت الدولار إلى الارتفاع، إلا أن حالة البهجة سرعان ما تبددت.وقال كبير محللي العملات الأجنبية والاقتصاد الكلي في «كونفيرا» جورج فيسي: «تتزايد التكهنات مرة أخرى بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يفضل الدولار الأضعف، مما قد يضغط على الحكومات الأخرى للسماح لعملاتها بالارتفاع في المفاوضات التجارية».وأضاف: «لطالما كان يُنظر إلى ضعف العملة الآسيوية مقابل الدولار على أنه ميزة للمصدرين الإقليميين، وهو الموقف الذي سعت الإدارة إلى تحديه».وفي السوق الأوسع، كافح الدولار من أجل استعادة موطئ قدمه بعد انخفاضه خلال الليل في أعقاب بيانات أظهرت انخفاض أسعار المنتجين في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع في شهر أبريل.وجاءت أرقام مؤشر أسعار المنتجين في أعقاب قراءة معتدلة لأسعار المستهلكين في وقت سابق من الأسبوع، مما عزز الرهانات على أن البنك المركزي الأمريكي من المرجح أن يخفض أسعار الفائدة مرتين على الأقل هذا العام.