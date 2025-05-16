انخفض عدد تصاريح بناء المنازل في الولايات المتحدة خلال شهر أبريل، في دلالة على تباطؤ وتيرة نمو سوق الإسكان مع تصاعد التوترات التجارية الشهر الماضي.وحسب بيانات صدرت اليوم (الجمعة) عن مكتب الإحصاءات الأمريكي، انخفض عدد تصاريح البناء الجديدة بنسبة 4.7% على أساس شهري في أبريل، إلى 1.412 مليون تصريح.فيما يعتبر هذا المستوى منخفضاً بنسبة 3.2% مقارنة بالفترة المناظرة العام الماضي، والبالغ 1.459 مليون تصريح.في حين ارتفع عدد المنازل التي تم البدء في تشييدها على مدار الشهر الماضي بنسبة 1.6% على أساس شهري، إلى 1.361 مليون وحدة في أبريل، فيما تعتبر منخفضة بنسبة 1.7% مقارنة بالشهر المناظر 2024.لكن عدد المنازل التي تم الانتهاء من تشييدها انخفض 5.9% على أساس شهري ليسجل 1.458 مليون وحدة في أبريل، وفق ما ورد في البيانات.