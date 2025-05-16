حذر رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمس (الخميس) بأن أسعار الفائدة طويلة الأجل مرشحة للارتفاع، مع تغيّر الاقتصاد وعدم استقرار السياسات النقدية.وقال باول خلال مؤتمر بحثي للسياسة النقدية: «نحن بصدد دخول فترة تتكرر فيها صدمات العرض بشكل أكثر تواترًا، وربما تكون أكثر استدامة، وهو تحدٍ صعب للاقتصاد والبنوك المركزية».وجاءت تصريحات باول في سياق مراجعة لإطار عمل السياسة النقدية، وهي المراجعة الأولى منذ صيف 2020، مشيرًا إلى أن الظروف الاقتصادية قد تغيرت بشكل كبير خلال السنوات الخمس الماضية.وشهدت هذه الفترة ارتفاعًا كبيرًا في معدلات التضخم، مما دفع الاحتياطي الفيدرالي إلى تنفيذ سلسلة من الزيادات الحادة في أسعار الفائدة. وأوضح باول رغم أن توقعات التضخم طويلة الأجل لا تزال ضمن هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، إلا أن حقبة أسعار الفائدة القريبة من الصفر قد لا تعود قريبًا.