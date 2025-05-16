أظهرت بيانات اليوم (الجمعة) انكماش الاقتصاد الياباني 0.7% في الربع الأول على أساس سنوي، ما يعكس هشاشة التعافي الذي يواجه الآن تهديدا من سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب التجارية.وجاء الانكماش في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي أكبر بكثير من متوسط توقعات السوق بانكماش بواقع 0.2%.وعلى أساس فصلي، انكمش الاقتصاد 0.2% مقارنة بتوقعات السوق بانكماش نسبته 0.1%.ومطلع شهر مايو الجاري، أبقى بنك اليابان أسعار الفائدة من دون تغيير لكنه خفض توقعاته للنمو، إذ إن الضبابية المحيطة بالرسوم الجمركية الأمريكية تلقي بظلالها على النظرة المستقبلية لرابع أكبر اقتصاد في العالم.وتوقع البنك المركزي أن يمضي التضخم نحو تحقيق المستهدف عند 2% في السنوات القادمة، في مؤشر على أن المخاطر الناجمة عن الرسوم الجمركية الأمريكية قد تؤدي فقط إلى تأخير خطط رفع أسعار الفائدة وليس تعطيلها.