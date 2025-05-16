صرّح عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي مارتنز كازاكس أن سلسلة خفض تكاليف الاقتراض في منطقة اليورو أوشكت على الانتهاء، إذا انخفض التضخم إلى 2% هذا العام.وقال كازاكس خلال حديثه لشبكة «CNBC» اليوم (الجمعة): «ربما لا يزال هناك عدة تخفيضات في سعر الفائدة على الودائع هذا العام مقارنة بالمعدل الحالي الذي يبلغ 2.25%، ووضع التجارة العالمية لا يزال غير واضح، ولا بد أن يتوخى صناع السياسات الحذر».ونقلت وكالة «بلومبيرغ» عن كازاكس، وهو أيضًا محافظ البنك المركزي في لاتفيا قوله: «في إطار السيناريو الأساسي للبنك المركزي الأوروبي، فإننا اقتربنا نسبيًا بالفعل من المعدل النهائي، ولكن الغموض ما زال مرتفعًا، ولا داعي للتعجل».ويتوقع المستثمرون خفضًا ثامنًا لتكاليف الاقتراض خلال اجتماع البنك القادم في شهر يونيو، ولكنهم يراهنون على المزيد من الخفض بعد هذا الموعد، في ضوء مساعي خفض التضخم إلى النسبة المستهدفة والرياح العكسية الاقتصادية الناجمة عن الرسوم الجمركية على الواردات الأمريكية.ووصف كازاكس هذه التوقعات بأنها «مناسبة»، وكان قد صرّح في وقت سابق هذا الأسبوع أنه يرى أساسًا لخفض تكاليف الاقتراض خلال الاجتماع القادم لصناع السياسات، وأكد أن هذا القرار يستند إلى ما يتوافر من بيانات.