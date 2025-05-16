استقرت أسعار النفط خلال تداولاتها (اليوم) الجمعة، لكنها تتجه لتسجيل ثاني أسبوع على التوالي من المكاسب بدعم من حالة التفاؤل إزاء التطورات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، إلا أن العودة المحتملة للإمدادات الإيرانية حدّت من مكاسب الأسعار.ونزلت العقود الآجلة لخام برنت سنتًا واحدًا إلى 64.52 دولار للبرميل، وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 61.64 دولار.وتراجعت الأسعار بأكثر من 2% في الجلسة السابقة بعد أن أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن الولايات المتحدة تقترب من التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران وأن طهران وافقت «نوعًا ما» على بنوده.وكتب محللو «آي إن جي» في مذكرة أنه إذا تم رفع العقوبات عن إيران نتيجة لإبرام اتفاق نووي فإن مخاطر الإمدادات ستقل، إذ إن هذا سيسمح لإيران بزيادة إنتاجها النفطي وإيجاد مشترين أكثر استعدادًا لشرائه، وأضافوا أن ذلك قد يؤدي إلى زيادة المعروض بنحو 400 ألف برميل يوميًا.ورغم التداعيات المحتملة على الإمدادات، ارتفع كل من خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط بـ1% منذ بداية الأسبوع وحتى الآن.وزادت أسعار النفط في وقت سابق من الأسبوع بعد أن اتفقت الولايات المتحدة والصين، أكبر اقتصادين ومستهلكين للنفط في العالم، على تهدئة الحرب التجارية بينهما لمدة 90 يومًا يقومان خلالها بخفض الرسوم الجمركية بشكل حاد، وكانت الرسوم الجمركية الهائلة المتبادلة بين الصين والولايات المتحدة قد أثارت مخاوف بسبب احتمال تأثيرها بشكل كبير على النمو العالمي والطلب على النفط.