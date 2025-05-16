تراجعت أسعار النحاس خلال تعاملاتها اليوم (الجمعة)، متجهة نحو تسجيل مكاسب أسبوعية بفضل الهدنة التجارية المؤقتة بين الصين والولايات المتحدة.وهبطت العقود الآجلة الأكثر نشاطاً للنحاس في بورصة لندن للمعادن بنسبة 1% إلى 9482 دولارًا للطن.وارتفعت مخزونات النحاس في المستودعات التي تراقبها بورصة «شنغهاي» بنسبة 34% خلال هذا الأسبوع إلى 108.14 ألف طن.وعمق من خسائر المعدن الأحمر، استقرار مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات أخرى عند 100.8 نقطة.وعلى صعيد المعادن الأخرى، انخفضت العقود الآجلة للألمنيوم بنسبة 0.9% إلى 2467.5 دولار للطن، فيما هبطت عقود الزنك بنسبة 1.2% إلى 2693 دولارًا للطن، والنيكل بنسبة 1.1% إلى 15630 دولارًا للطن.