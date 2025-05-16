ارتفعت صادرات الاتحاد الأوروبي للولايات المتحدة لأعلى مستوياتها على الإطلاق خلال مارس، مع سعي الشركات لتخزين السلع قبل زيادة محتملة في الرسوم الجمركية التي أعلنها «ترمب» أوائل شهر أبريل.وحسب بيانات «يوروستات» الصادرة اليوم (الجمعة)، زادت صادرات الاتحاد الأوروبي من السلع إلى أمريكا 59.5% على أساس سنوي ليصل إجماليها إلى 71.4 مليار يورو (79.86 مليار دولار)، بينما تراجعت شحناته إلى الصين بنحو 10%.وارتفع الفائض التجاري للاتحاد الأوروبي مع أمريكا إلى 40.7 مليار يورو، بعدما بلغ 16.7 مليار يورو في مارس 2024.وأعلن «ترمب» أوائل الشهر الماضي تعريفات بنسبة 20% على السلع الواردة من الاتحاد الأوروبي، لكنه علقها بعد ذلك لمدة 90 يومًا، وأصبحت تخضع للتعريفة الأساسية البالغة 10% إلى جانب الرسوم الجمركية المفروضة على السيارات والصلب والألمنيوم.