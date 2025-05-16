رفع صندوق الاستثمارات العامة السعودي حصته في شركة أمازون بنحو 50% لتصل إلى 1.2 مليون سهم بنهاية الربع الأول من عام 2025، وفقًا لبيانات هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.كما زاد الصندوق حصته في شركة بلوم للطاقة بنسبة 17% إلى 3.8 مليون سهم، في حين خفض استثماراته في شركة بينترست بنسبة 25.4% إلى 4.1 مليون سهم.وقلّص صندوق الاستثمارات العامة بشكل حاد حصته في شركة ميتا بنحو 90% لتبلغ 39.9 ألف سهم فقط.وتخارج الصندوق كليًا من شركتي ملتي بلان وبالارد باور سيستمز، بالإضافة إلى خروجه من 10 عقود خيارات.وفي المقابل، استثمر الصندوق في شركتين جديدتين هما كلاريتف وإلفنس هيلث، إلى جانب دخوله في 9 عقود خيارات جديدة، ما يشير إلى تنويع إستراتيجي في استثماراته بالأسواق الأمريكية.