استقر معدل التضخم في السعودية، للشهر الثاني على التوالي، خلال أبريل الماضي، عند 2.3 % على أساس سنوي، بعد أن ارتفع بنفس المعدل في مارس من عام 2025، عقب استقراره في أول شهرين من العام عند 2 %.وبحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية (الخميس) الماضي، فإن بلوغ التضخم 2.3% الشهر الماضي، يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 6.8%، وأسعار قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 2.2%، وأسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 3.5%، وفي المقابل انخفضت أسعار قسم النقل بنسبة 1%.وجاء ارتفاع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 6.8%، مدفوعاً بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن بنسبة 8.1% في شهر أبريل 2025، متأثرة بالزيادة في أسعار إيجارات الشقق بنسبة 11.9%، وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لشهر أبريل 2025، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، والذي يبلغ 25.5%، وارتفعت أسعار قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 2.2%، مدفوعة بارتفاع أسعار الخضار بنسبة 9.4%.أسعار المجوهراتكما ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 3.5% متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة بنسبة 21.9%، كما سجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 2% مدفوعة بارتفاع أسعار خدمات تقديم الطعام بنسبة 2%.وسجل قسم التعليم ارتفاعاً بنسبة 1.3% متأثراً بارتفاع أسعار رسوم التعليم بعد الثانوي غير العالي بنسبة 5.6%.من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيزات المنازل بنسبة 1.8% متأثرة بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 3.5%، كما انخفضت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 1.2% متأثرة بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة بنسبة 2.1%.وكذلك سجلت أسعار قسم النقل انخفاضاً بنسبة 1% متأثرة بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 1.8%.وعلى أساس شهري، سجل مؤشر أسعار المستهلك في شهر أبريل 2025 ارتفاعاً نسبياً مقارنة بشهر مارس 2025، بنسبة 0.3%، حيث ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 0.3%، مدفوعاً بارتفاع أسعار الإيجارات الفعلية للمساكن بنسبة 0.4%.