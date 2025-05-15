انخفضت أسعار النفط بأكثر من دولار خلال تعاملات اليوم (الخميس)، وسط توقعات باتفاق نووي محتمل بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، في حين زاد الارتفاع المفاجئ في مخزونات النفط الخام الأمريكية الأسبوع الماضي من مخاوف المستثمرين بشأن فائض الإمدادات.وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 1.49 دولار أو 2.3% إلى 64.60 دولار للبرميل، كما نزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.46 دولار أو 2.3% إلى 61.69 دولار، وانخفض الخامان بنحو 0.8% أمس (الأربعاء).وقال الخبير الاقتصادي لدى نومورا للأوراق المالية يوكي تاكاشيما: «إن موجة البيع الجديدة جاءت نتيجة لتوقعات بأن الاتفاق النووي بين الولايات المتحدة وإيران سيخفف العقوبات الأمريكية التي جرى تشديدها في الآونة الأخيرة على إيران، مما قد يخفف من اختلال التوازن العالمي بين العرض والطلب على النفط الخام».وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أمس (الأربعاء)، فرض عقوبات تستهدف الجهود الإيرانية لتصنيع مكونات الصواريخ الباليستية محلياً، وذلك في أعقاب عقوبات فرضتها يوم الثلاثاء على نحو 20 شركة ضمن شبكة قالت إنها تورد النفط الإيراني إلى الصين منذ فترة طويلة.وقال المحلل لدى «آي.جي» توني سيكامور: «إن الارتفاع المفاجئ في المخزونات الأمريكية الذي جرى الإعلان عنه الليلة الماضية ألقى بظلاله أيضا على الأسعار».