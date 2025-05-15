تباطأ نمو مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة خلال شهر (أبريل)، مع تلاشي الدعم الذي قدمته الأسر من خلال تقديم مشتريات المركبات قبل فرض التعريفات الجمركية، وتراجع الأسر في الإنفاق على قطاعات أخرى في ظل أفق اقتصادي غير مؤكد.وأفادت بيانات مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة الأمريكية، اليوم (الخميس)، بأن مبيعات التجزئة ارتفعت بنسبة 0.1% في الشهر الماضي، بعد تعديل ارتفاع مارس إلى 1.7%، وتراوحت التوقعات بين تراجع بنسبة 0.6% وزيادة بنسبة 0.4%وشهدت مبيعات التجزئة تقلبات هذا العام في ظل سياسة التعريفات الجمركية التي اتبعها الرئيس دونالد ترمب، فقد دخل رسم جمركي بنسبة 25% على السيارات والشاحنات حيز التنفيذ في شهر (أبريل)، مما دفع الأسر إلى التسارع في الشراء لتجنب ارتفاع أسعار المركبات.كما تم رفع التعريفات على الواردات الصينية إلى 145% وفرض رسم شامل بنسبة 10% على معظم الواردات إلى الولايات المتحدة، مما شجع المستهلكين على الشراء المسبق تحسباً لهذه التعريفات، ودعم المبيعات في أبريل.ورغم توصل واشنطن وبكين إلى هدنة مدتها 90 يوماً في حربهما التجارية خلال عطلة نهاية الأسبوع، والتي شملت تخفيض التعريفات على الواردات، إلا أن حالة عدم اليقين لا تزال قائمة بشأن ما سيحدث بعد ذلك.وانخفضت مبيعات التجزئة باستثناء السيارات والبنزين ومواد البناء وخدمات الطعام بنسبة 0.2% في شهر (أبريل)، بعد تعديل ارتفاعها في مارس إلى 0.5%. وتُعرف هذه المبيعات الأساسية بأنها الأقرب لمكون الإنفاق الاستهلاكي في الناتج المحلي الإجمالي.