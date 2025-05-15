أعلنت وزارة التجارة نتائج تقييم وكلاء وموزعي الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، لتمكين المستهلكين من تسهيل اتخاذ قرارات الشراء في ظل تعدد الخيارات.ويتضمن تقييم وكالات وموزعي الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، (11) معيارًا أساسيًا، منها: «التزام الوكلاء بحقوق المستهلك، وخدمات ما بعد البيع والصيانة، ومستوى امتثال الوكلاء تجاه بلاغات وشكاوى المستهلكين».يأتي ذلك، بعد قيام الوزارة بإعلان نتائج تقييم وكلاء السيارات في شهر مارس الماضي، ويعزز التقييم التنافسية بين الوكلاء والموزعين، ويشمل 23 وكيلًا وموزعًا للأجهزة الكهربائية والإلكترونية في المملكة.ويهدف بناء معايير ومؤشرات التقييم إلى تطوير أداء قطاع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، ومعالجة التحديات التي تواجه المستهلك، وتم اعتماد المؤشرات بالشراكة مع المستهلكين، والوكلاء والموزعين.