قال رئيس قسم الأسواق العالمية في Cedra Markets جو يرق: «إن التباين في حركة عوائد السندات الأمريكية بين الأجل القصير والطويل يعكس مزيجاً من العوامل الاقتصادية والتوقعات التضخمية والقلق المتصاعد بشأن الدين العام الأمريكي».وأوضح يرق أن الأسواق بدأت تسعّر احتمال تأجيل الاحتياطي الفيدرالي لأي خفض في أسعار الفائدة حتى ما بعد سبتمبر، رغم صدور بيانات تضخم معتدلة عند 2.3% أخيرا، حيث يرى المستثمرون أن هذه الأرقام قد تكون مؤقتة، وأن التضخم قد يعاود الارتفاع ليتجاوز 3% على المدى المتوسط.وأشار إلى أن أحد أبرز العوامل التي تدفع عوائد السندات طويلة الأجل للارتفاع هو الحجم الكبير للدين الأمريكي الذي تجاوز 37 تريليون دولار.