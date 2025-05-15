بلغت قيمة المبيعات عبر نقاط البيع في السعودية نحو 13.1 مليار ريال خلال الأسبوع المنتهي في 10 مايو 2025، مقارنة بنحو 15.5 مليار ريال خلال الأسبوع الذي سبقه.ووفقاً للتقرير الأسبوعي لعمليات نقاط البيع، الصادر عن البنك المركزي السعودي (ساما)، بلغ عدد العمليات المنفذة نحو 221.1 مليون عملية خلال الأسبوع المنتهي، مقارنة بنحو 241 مليون عملية تمت خلال الأسبوع الذي سبقه.وتمثل العمليات عبر نقاط البيع ما ينفقه المستهلكون عبر بطاقات الصراف وبطاقات الائتمان في مراكز التسوق الكبيرة، ومحلات التجزئة، والصيدليات، وغيرها.ويلاحظ من البيانات زيادة قيمة المبيعات عبر نقاط البيع في الأسابيع التي تصادف صرف الرواتب للموظفين الحكوميين (يوافق يوم 27 من كل شهر)، إضافة للأسابيع التي تصادف الإجازات المدرسية والأسابيع التي تسبق عيدي الفطر والأضحى، فيما تتراجع قيمة المبيعات في الأسابيع التي تسبق صرف الرواتب والأسابيع التي تصادف بداية الدراسة بعد الإجازات.وبلغ المتوسط المتحرك للعام 2025 نحو 12.85 مليار ريال، وكانت قيمة عمليات نقاط البيع قد ارتفعت خلال عام 2024 مقارنة بعامي 2023 و2022، حيث تراوح متوسط قيمة المبيعات بين 11 و14 مليار ريال، فيما كان يتراوح بين 10 و13 مليار ريال في عام 2023، وما بين 9 و12 مليار ريال في عام 2022.وحسب القطاعات، تركز إنفاق المستهلكين خلال الأسبوع المنتهي في 10 مايو على قطاع المطاعم والمقاهي بنسبة 14.5%، بقيمة 1.9 مليار ريال، وقطاع الأطعمة والمشروبات بنسبة 14.4%، بقيمة 1.89 مليار ريال.