رفعت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو الطلب على النفط خلال العامين الحالي والقادم، متوقعةً نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 2.8% في عامي 2025 و2026.وحسب تقرير شهر مايو المنشور اليوم (الخميس)، عززت الوكالة توقعاتها لنمو الطلب على النفط لعام 2025 عند 740 ألف برميل يومياً هذا العام، مقارنةً بـ730 ألف برميل يومياً سابقاً، وفي عام 2026 إلى 760 ألف برميل يومياً من 690 ألف برميل يومياً المتوقعة سابقاً.ورفعت الوكالة توقعاتها لنمو المعروض العالمي في عام 2025 إلى 1.6 مليون برميل يومياً في عام 2025، و970 ألف برميل يومياً في عام 2026، من 1.2 مليون و960 ألف برميل يومياً في التقرير السابق.ومن المقرر أن يضيف المنتجون من خارج «أوبك بلس» 1.3 مليون برميل يومياً هذا العام بدعم من الإنتاج القوي من الصين وكندا والبرازيل، فيما ستضيف دول التحالف 310 آلاف برميل يومياً من الإمدادات النفطية.وأشار التقرير إلى أن الانخفاض الأخير في أسعار النفط سيحدّ من إنتاج النفط الصخري الأمريكي. ونقلت الوكالة عن بعض الشركات خططها لتقليص عدد منصات التنقيب وخفض ما يصل إلى 9% من تقديرات الإنفاق الرأسمالي السابقة لعام 2025.نتيجةً لذلك، خفّضت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لإنتاج النفط الصخري الخفيف في الولايات المتحدة للشهر الثاني على التوالي، بمقدار 40 ألف برميل يومياً في عام 2025، و190 ألف برميل يومياً في عام 2026.