أعلنت «NHC» فتح باب التسجيل في النسخة الخامسة من برنامج «واعد»، بدءاً من اليوم وحتى 30 مايو، مستهدفاً حديثي التخرج، بهدف إعدادهم لسوق العمل بمهنية عالية من خلال تدريب عملي مكثف يمتد لـ6 أشهر في مواقع «NHC» وشركاتها التابعة بمختلف مناطق المملكة.

ويأتي برنامج «واعد» امتداداً للدفعات السابقة وتحقيقاً لرؤيته في الاستثمار بتنمية الجيل القادم من حديثي التخرج في مختلف التخصصات والجامعات، من خلال برنامج التدريب على رأس العمل، الذي يتضمن أساليب تدريب متنوعة، ويسهم في إثراء صناعة التطوير العقاري ودعم سوق العمل السعودي بسواعد طموحة. ويتميز البرنامج بتقديم مكافأة شهرية تنافسية، وتأمين طبي، إضافة إلى مكافأة تخرج، كما يتيح للمتدربين الحصول على تأهيل مهني متقدم يعزز جاهزيتهم للانخراط في سوق العمل بثقة ومهنية عالية، ما يجعله أحد أبرز برامج تأهيل الكفاءات الوطنية.

ويُعد برنامج «واعد» من أميز البرامج الموجهة للخريجين الجدد في المملكة نظير مزاياه النوعية، حيث تم تصميم أكثر من 8 مسارات تخصصية تُغطي احتياجات قطاع التطوير العقاري، ويُطبق البرنامج بمنهجية عملية مع نخبة من كبرى الشركات المعمارية والهندسية، وتحت إشراف مباشر من خبراء NHC.

ويشمل البرنامج تخصصات متعددة، منها: الهندسة بفروعها المختلفة، العمارة، التصميم الداخلي، إدارة الأعمال، المالية، التسويق، إدارة المشاريع، سلاسل الإمداد، تقنية المعلومات، إدارة المخاطر، القانون، الموارد البشرية، والإدارة العامة. ويُشترط للقبول أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، ويحمل شهادة البكالوريوس أو الماجستير، وألا يكون قد مضى أكثر من 3 سنوات على تخرجه، مع اجتيازه المقابلات الشخصية، والتفرغ الكامل خلال فترة التدريب.

شهد حفل تخريج الدفعة الرابعة من برنامج «واعد» حضور وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل، ووزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، إلى جانب قيادات الشركة وقيادات قطاع التطوير العقاري. كما أن البرنامج يفتح آفاقاً للتوظيف داخل منظومة القطاع ويوفر فرصاً متميزة للابتعاث لأفضل المتدربين.

وتدعو NHC حديثي التخرج للتسجيل في النسخة الجديدة من البرنامج، والاطلاع على المزيد من التفاصيل عبر زيارة صفحة البرنامج في الموقع الرسمي لـ«NHC» عبر الرابط التالي:

https://eghj.fa.em2.oraclecloud.com/hcmUI/CandidateExperience/en/sites/CX_3001/jobs.