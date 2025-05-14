أسدل الستار على فعاليات النسخة الحادية والعشرين من مهرجان المانجو والفواكه الاستوائية الذي ينظمة فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة جازان، الذي استمر لمدة سبعة أيام حافلة بالأنشطة والفعاليات المتنوعة، محققًا نجاحًا لافتًا على كافة الأصعدة.

وقد شهد المهرجان، الذي انطلق في السابع من مايو الجاري، إقبالًا جماهيريًا كبيرًا تجاوز 100 ألف زائر، ليستمتعوا بتنوع المنتجات الزراعية التي تشتهر بها المنطقة.

وبلغت القيمة الإجمالية للمبيعات خلال فترة المهرجان نحو 5 ملايين ريال، مما يعكس حجم الإنتاج الوفير والمميز الذي تتمتع به مزارع جازان. ويقدر عدد مزارع المانجو والفواكه الاستوائية في المنطقة بـ 20,321 مزرعة، تنتج مجتمعة نحو 118 ألف طن من مختلف الأصناف، من خلال 3.6 مليون شجرة.

وشارك في النسخة الحادية والعشرين من المهرجان 100 جهة شملت مزارعين وجمعيات تعاونية وأسرا منتجة ودوائر حكومية وشركات خدمات لوجستية. وقد تميز المهرجان بعرض لأهم أصناف المانجو مثل (هندي خاص، تومي، جلن، ساندري، سنسيشن) وأنواع الفاكهة الاستوائية كالـ (بابايا، الجوافة، التين، الموز، القشطة).

كما صاحب المهرجان 10 ورش تدريبية إرشادية استفاد منها 400 شخص، بهدف تطوير مهارات العاملين في القطاع الزراعي، وشهدت هذه النسخة مشاركة دولية مميزة من خلال الجناحين الإماراتي والعماني، مما أضاف بعدًا دوليًا للحدث.

ومن أبرز المستجدات في المهرجان هذا العام عرض الصناعات التحويلية للمانجو والفواكه الاستوائية، والتي شملت منتجات متنوعة كالمخللات والشيبس والآيس كريم، بالإضافة إلى التركيز على التسويق الإلكتروني والخدمات اللوجستية من تعبئة وتغليف ونقل.

كما استضاف المهرجان معرضًا لوزارة الداخلية تحت شعار «جازان أمن ونماء»، والذي تضمن أركانًا ومعارض للقطاعات الأمنية المختلفة.

ويأتي هذا النجاح ليؤكد أهمية مهرجان المانجو والفواكه الاستوائية في دعم المزارعين والمنتجين في المنطقة، وتعزيز مكانة جازان كوجهة زراعية وسياحية متميزة، خصوصا خلال ذروة الإنتاج في أشهر الصيف (مارس، أبريل، مايو، ويونيو).