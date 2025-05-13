أعلن الرئيس التنفيذي لـ«أرامكو السعودية» المهندس أمين الناصر، أن الشركة ستستثمر 3.4 مليار دولار لتوسعة مصفاتها في الولايات المتحدة، في خطوة تعكس التزام «أرامكو» بتعزيز حضورها في الأسواق العالمية، لا سيما في قطاع الطاقة المتكاملة.وخلال مشاركته في فعاليات منتدى الاستثمار السعودي - الأمريكي، أكد الناصر أن «أرامكو» ستوقع اليوم اتفاقية مع شركة «سيمبرا» الأمريكية لتوريد 6.2 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويًا، في إطار خطط الشركة للتوسع في هذا القطاع الحيوي.وشدد الناصر على أن الولايات المتحدة تمثل شريكًا إستراتيجيًا رئيسيًا لـ«أرامكو»، مشيرًا إلى أن الشركة تعتزم توقيع مجموعة من الاتفاقيات المتنوعة مع شركاء أمريكيين خلال فعاليات منتدى الاستثمار السعودي - الأمريكي.وأوضح الناصر أن هذه الخطوات تأتي ضمن إستراتيجية «أرامكو» طويلة الأمد لتعزيز أمن الطاقة العالمي وتنويع محفظة استثماراتها في مختلف المجالات، بما في ذلك الغاز الطبيعي والطاقة النظيفة.