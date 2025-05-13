افتتح وزير الاستثمار خالد الفالح، اليوم، فعاليات منتدى الاستثمار السعودي - الأمريكي، وسط مشاركة ضخمة من كبرى شركات القطاع الخاص من الجانبين، وترقب التوقيع على اتفاقيات استثمارية ضخمة بين السعودية والولايات المتحدة.وقال الفالح إن استقرار أسس الاقتصاد الكلي السعودي من أبرز عوامل جاذبية المملكة الاستثمارية، مشيراً إلى سعي المملكة لتعزيز علاقتها مع الولايات المتحدة باستثمار 600 مليار دولار على مدار 4 سنوات قادمة.وأضاف أن توسع فرص الاستثمار بالسعودية بمختلف القطاعات بفضل «رؤية 2030».وأوضح الوزير الفالح أن «رؤية 2030» قطعت شوطاً مهماً في جميع القطاعات منها الذكاء الاصطناعي.وأشاد الفالح بالوفد الاستثنائي من قادة الأعمال الأمريكيين وبزملائهم من المملكة المشاركين في المنتدى، لافتا إلى أن عدد ومستوى الحضور يجسد حرص البلدين عموما والشركات السعودية والأمريكية خصوصا على المضي قدما نحو آفاق جديدة من التعاون استمرارا لما يزيد على 90 عاما من العلاقات السعودية - الأمريكية.وأشار إلى أن العلاقات بين البلدين وثيقة واتسمت بالثقة وروح الشراكة المبنية على الاحترام المتبادل والحرص على تحقيق المصالح والمنافع المشتركة لاقتصاد البلدين والشركات في جميع المجالات.وأوضح الفالح، أن التقرير السنوي لرؤية السعودية 2030 عن عام 2024 أظهر أن الرؤية وبرامجها المختلفة قطعت شوطا متقدما في تحقيق مستهدفاتها الرامية لتنويع واستدامة موارد اقتصاد المملكة وفتح آفاق جديدة للاستثمار في قطاعات واعدة تشمل الطاقة التقليدية والمتجددة والتقنيات والصناعات المتقدمة والذكاء الاصطناعي والسياحة والصحة والتقنيات الحيوية والخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد وغيرها من القطاعات الحيوية.وذكر وزير الاستثمار، أنه بالإضافة إلى هذا فإن ما يشهده العالم من تحولات متسارعة وتقلبات اقتصادية وتطورات تقنية ستسهم في إعادة رسم ملامح الاقتصاد الدولي، وستتيح فرصا عديدة وكبيرة لتعزيز وتوسيع قاعدة الشراكة الإستراتيجية بين المملكة وأمريكا.