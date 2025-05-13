أكد رئيس شركة «أوبر» العالمية دارا خسروشاهي، أن الشركة تعتزم إطلاق سيارات ذاتية القيادة في السعودية خلال العام الحالي، في خطوة تمثل تحولاً نوعياً في مستقبل قطاع النقل بالمملكة.وأشار خلال مشاركته ضمن فعاليات منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي، إلى أن تقنيات القيادة الذاتية تُعد عنصراً محورياً في تعزيز سلامة النقل البري، فضلاً عن دورها المهم في خفض التكاليف التشغيلية، مما ينعكس إيجاباً على تجربة المستخدمين ومستوى كفاءة الخدمات.وأوضح رئيس «أوبر» أن نجاح أعمال الشركة في السوق السعودية يرتبط بشكل وثيق بتطور البنية التحتية لقطاع النقل العام، مؤكداً التزام «أوبر» بدعم رؤية السعودية في تطوير منظومة نقل حديثة ومستدامة.وكانت أعمال منتدى الاستثمار السعودي - الأمريكي انطلقت في مدينة الرياض، اليوم، بمشاركة المسؤولين في البلدين الصديقين، وذلك في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات.وألقى وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح الكلمة الافتتاحية للمنتدى، نقل خلالها تحيات القيادة الحكيمة، للمشاركين في أعمال منتدى الاستثمار السعودي - الأمريكي، الذي ينعقد على هامش زيارة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد جي ترمب للمملكة العربية السعودية، كأول وجهة في زياراته الخارجية خلال ولايته الحالية.وأشاد وزير الاستثمار بعدد ومستوى الوفد الاستثماري الأمريكي والسعودي المشارك في أعمال المنتدى، الذي يجسد حرص البلدين عموماً والشركات السعودية والأمريكية الخاصة على المضي قدماً نحو آفاق جديدة من التعاون استمراراً لما يزيد على 90 عاماً من العلاقات بين البلدين التي اتسمت بالثقة وروح الشراكة المبنية على الاحترام المتبادل، والحرص على تحقيق المصالح، والمنافع المشتركة لاقتصاديات البلدين.