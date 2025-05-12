أعلنت شركة اتحاد اتصالات (موبايلي)، الشركة الرائدة في قطاع التقنية والإعلام والاتصالات في المملكة العربية السعودية، عن تصدرها قائمة شركات الاتصالات السعودية في معدل زمن الاستجابة للألعاب الإلكترونية والبث المباشر وتفاعلات الفيديو، وذلك وفقًا لتقارير صادرة عن منصات عالمية لقياس سرعة الاستجابة.

وبهذه المناسبة قال الرئيس التنفيذي لشركة موبايلي المهندس نزار بانبيله: «نفخر بهذا الإنجاز الذي يعد إحدى ثمرات استثمارات موبايلي في تطوير بنيتها التحتية، والتي ساهمت في خفض معدل زمن الاستجابة، مما مكّن عملاءنا من التواصل واستخدام الخدمات الرقمية في الوقت الفعلي، وتحسين تجربتهم وفق أفضل الممارسات العالمية المتعلقة بجودة الخدمة».

وأضاف: «تحرص موبايلي دائمًا على تطوير خدماتها والارتقاء بها، وذلك من خلال توفير أفضل وأحدث التقنيات والحلول لعملائها، حيث تعد سرعة وسهولة تحميل الفيديو والتفاعل في الوقت الفعلي أمرين أساسيين لإرضاء المستخدم والبقاء على تطبيقات البث المباشر».

وتزامنًا مع هذا الإنجاز احتفت موبايلي بهذا التتويج بإطلاقها حملة تحت شعار «شبكة سابقة» دعت خلالها عملاءها إلى الاستمتاع بانخفاض زمن الاستجابة عبر شبكتها واستخدام التطبيقات والخدمات المستندة إلى السحابة وإنترنت الأشياء؛ لتحقيق إنتاجية أكبر وعمليات تجارية أكثر كفاءة.

وساعد انخفاض معدل زمن الاستجابة لشبكة موبايلي المستخدمين في الاستمتاع بتجربة أفضل للألعاب متعددة اللاعبين وبث الفيديو عند الطلب عبر شبكة الهاتف المحمول، إلى جانب تمكين بيئات العمل المختلفة من مواصلة أدائها عبر إتاحة فرصة العمل عن بعد لموظفيها والاجتماع بهم بكل سلاسة، فضلًا عن اتخاذ القرارات المناسبة تجاه القضايا الطارئة في أسرع وقت.

ويستفيد من انخفاض معدل زمن الاستجابة لشبكة موبايلي العديد من القطاعات كالقطاع الصحي والتعليمي بالإضافة إلى قطاع الأعمال والترفيه، فضلًا عن القطاع المالي، الذي يستفيد من ذلك في تحسين تجربة عملائه عبر تسريع الخدمات الرقمية. وتقديم خدمات ذات قيمة مضافة بشكل أكثر كفاءة وبتكلفة أقل، بالإضافة إلى مساعدته على الابتكار المستمر والتكيف مع متطلبات العملاء.

ويتماشى انخفاض معدل زمن الاستجابة لشبكة موبايلي مع متطلبات تطبيقات مكالمات الفيديو والألعاب الإلكترونية، التي تحتاج زمن استجابة لا يتعدى 30ms في ظروف التشغيل القياسية؛ لضمان دقة البيانات، مع توفير سرعة رفع تناسب العديد من الاستخدامات، مثل: اجتماعات الفيديو والنسخ الاحتياطي السحابي ومشاركة الملفات، بالإضافة إلى رفع المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي.

يشار إلى أن موبايلي تواصل الاستثمار في بنيتها التحتية الرقمية؛ للمساهمة في تعزيز مكانة السعودية كمركز رقمي إقليمي وعالمي يُحتذى به في مجال الابتكار والتقنية.