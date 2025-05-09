جذبت صناديق الأسهم العالمية أقل تدفقات أسبوعية في شهر، وسط مخاوف بشأن تأثير الرسوم الجمركية على الاقتصاد العالمي، في ظل ترقب المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.وبحسب بيانات مجموعة بورصات لندن الصادرة اليوم (الجمعة)، جذبت صناديق الأسهم العالمية صافي تدفقات بقيمة 856 مليون دولار خلال الأيام السبعة المنتهية في 7 مايو، بعدما سجلت مشتريات صافية بقيمة 6.13 مليار دولار في الأسبوع السابق.وشهدت صناديق الأسهم الأمريكية تدفقات خارجة للأسبوع الرابع على التوالي بقيمة 16.22 مليار دولار، وتلقت نظيرتها للأسهم الأوروبية والآسيوية تدفقاً وارداً بقيمة 12.81 مليار دولار و3.32 مليار دولار على الترتيب.وشهدت الصناديق القطاعية تدفقات خارجة للأسبوع التاسع على التوالي، حيث سحب المستثمرون صافي 2.6 مليار دولار خلال الأسبوع الماضي.وسجلت صناديق القطاع المالي والتعدين تدفقات خارجة بلغت 1.19 مليار دولار، و478 مليون دولار على الترتيب.