بلغت القيمة السوقية للبيتكوين 2.06 تريليون دولار خلال تعاملاتها (الجمعة)، لتصبح خامس أكبر أصول العالم قيمة سوقية، بدعم من ارتفاع سعر العملة المشفرة، بعد التوصل لاتفاق تجاري بين أمريكا والمملكة المتحدة، ما عزز الآمال في إحراز تقدم بين الولايات المتحدة والصين.وبهذا، تتجاوز القيمة السوقية لشركة «أمازون» والبالغة 2.04 تريليون دولار، والتي تعد حاليًا سادس أكبر الأصول العالمية من حيث القيمة، متفوقة على «قوقل» والفضة.وارتفعت البيتكوين بنحو 2.3% إلى 103558.80 دولار، بعدما لامست 104324.65 دولار.ورغم هذا الارتفاع الأخير، تتخلف البيتكوين حاليًا عن الذهب، وشركات «مايكروسوفت» و«آبل» و«إنفيديا» في تصنيفات الأصول العالمية.