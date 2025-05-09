تباطأت واردات الصين من النفط الخام في شهر أبريل على أساس شهري لكنها قفزت 7.5% على أساس سنوي بدعم وفرة في الشحنات الخاضعة للعقوبات ومع قيام شركات التكرير الحكومية بجمع مخزونات وسط عمليات إغلاق للصيانة.وذكرت الإدارة العامة للجمارك أن واردات أكبر مشتر في العالم بلغت 48.06 مليون طن في شهر أبريل، بما يعادل 11.69 مليون برميل يوميا.وخلصت تقديرات «فورتكسا أناليتكس» أن واردات النفط الإيراني، التي سجلت مستوى غير مسبوق في شهر مارس والتي يتم تمرير معظمها على أنها نفط ماليزي، ظلت مرتفعة عند نحو 1.5 مليون برميل يوميا، وتشمل واردات النفط الإيراني كلا من الخام والمكثفات.وذكرت فورتكسا أن الصين استوردت أيضا كمية غير مسبوقة من نفط القطب الشمالي الروسي بلغت نحو 280 ألف برميل يوميا في شهر أبريل، مما عوض انخفاض الإمدادات الإيرانية.